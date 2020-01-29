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29 Ocak 2020, Çarşamba
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İşte Barış’ın yeni adresi

İşte Barış’ın yeni adresi

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 'a kiraladığı 'nın yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 'a kiraladığı 'nın yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki futbolcu, 'nin kalecisi Berke Özer'in de kiralık forma giydiği Westerlo ile anlaştı. 1.5 yıllığına temsilcisine kiralanan Barış, dün imzayı attı.
  1. 29.1.2020
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