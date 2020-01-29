2. Kolarov vakası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri 2. Kolarov vakası!

2. Kolarov vakası!

2. Kolarov vakası!

Sezon başında için transferin son gününe kadar bekleyen , ara dönemde de benzer bir olay yaşandı.

Sezon başında için transferin son gününe kadar bekleyen , ara dönemde de benzer bir olay yaşandı. Milan'ın kadrosunda düşünmediği Ricardo Rodriguez ile anlaşan sarı-lacivertliler, mali sorunlar nedeniyle henüz bu futbolcuya imza attıramadı. İtalyan basını da, İsviçreli sol bekin beklemekten sıkıldığını ve 'ye imza atacağını yazdı.
  1. 29.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2. Kolarov vakası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN