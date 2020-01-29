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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Şampiyonluk oranı düştü

Şampiyonluk oranı düştü

karşısında alınan galibiyetin ardından şampiyonluk yarışında favori gösterilen 'nin oranı düştü.

karşısında alınan galibiyetin ardından şampiyonluk yarışında favori gösterilen 'nin oranı düştü. Listenin ilk sırasında yer alan sarı-lacivertlilerin 2.90 olan şampiyonluk oranı 2.50'ye indi. Fenerbahçe'yi 4.00 oranla takip ediyor.
  1. 29.1.2020
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