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29 Ocak 2020, Çarşamba
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N’Sakala iddiası

Fabrice N’Sakala iddiası

Mali sorunların çözülmemesi nedeniyle 'e imza attıramayan , ibreyi 'ya çevirdi.

Mali sorunların çözülmemesi nedeniyle 'e imza attıramayan , ibreyi 'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, transferin son gününe kadar yapacak limite ulaşması halinde N'Sakala'ya imza attırmaya çalışacak. ile bu sezon 17 lig maçında forma giyen 29 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
  1. 29.1.2020
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