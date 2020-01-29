Max Kruse noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum

Max Kruse noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum

Ülkesine döneceği iddia edilen yıldız, “Çok şey yapmak istediğim harika bir takımdayım” dedi.

Performansı ile son iki haftaya damga vuran , ayrılacağı iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Son dönemde ülkesine döneceği yönünde haberler çıkan yıldız, "Hiçbir yere gitmiyorum. Çok şey yapmak istediğim harika bir takımdayım. Taraftarlarımıza verdiğimiz bir söz var. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacağız. Saha dışında da çok iyi vakit geçiriyorum. Daha önce de söylediğim gibi iyi 'da ve 'deyim. Uzun yıllar da bu kulübe hizmet etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
  1. 29.1.2020
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