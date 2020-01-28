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28 Ocak 2020, Salı
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'de maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Futbol Takımı, 'in 20. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yönetiminde başladı.

'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetiminde Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular, bir süre pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

  1. 28.01.2020
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