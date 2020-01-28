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28 Ocak 2020, Salı
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Maç sonucu | Fenerbahçe 75 - 54

Maç sonucu | Fenerbahçe 75 - 54 Famila Schio

, FIBA B Grubu 12. haftasında deplasmanda konuk olduğu ekibi 'yu 'lik skorla mağlup ederek saha avantajını kaptı.

'nın Schio kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. , başa baş oyunun devam ettiği ikinci periyodun ardından soyunma odasına 30-27'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte etkili hücum performansı sergileyen , final periyoduna 51-40 önde girdiği karşılaşmayı 21 sayı farkla kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 5. yenilgisini yaşadı.

  1. 29.01.2020
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