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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Muriç’e kötü haber

Muriç’e kötü haber

ile oynanan lig maçında iki sarı karttan ihraç edilen Muriç'e kötü haber geldi. F.Bahçe'nin gol makinesi, bilinçli gördüğü gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 2014 yılında ile , bilinçli sarı kart gördükleri gerekçesiyle 2'şer maç ceza almıştı. Ancak iki futbolcu için de maç sonrası hocaları, "Evet, kartı bilerek gördü" açıklamasını yapmıştı. F.Bahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal, "Böyle şeylere tenezzül etmeyiz" ifadesini kullanmıştı.

ile oynanan lig maçında iki sarı karttan ihraç edilen Muriç'e kötü haber geldi. F.Bahçe'nin gol makinesi, bilinçli gördüğü gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 2014 yılında ile , bilinçli sarı kart gördükleri gerekçesiyle 2'şer maç ceza almıştı. Ancak iki futbolcu için de maç sonrası hocaları, "Evet, kartı bilerek gördü" açıklamasını yapmıştı. F.Bahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal, "Böyle şeylere tenezzül etmeyiz" ifadesini kullanmıştı.

  1. 22.1.2020
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