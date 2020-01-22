Gaziantep ile oynanan lig maçında iki sarı karttan ihraç edilen Muriç'e kötü haber geldi. F.Bahçe'nin gol makinesi, bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 2014 yılında Bursasporlu Josue ile Karabüksporlu Mabiala, bilinçli sarı kart gördükleri gerekçesiyle 2'şer maç ceza almıştı. Ancak iki futbolcu için de maç sonrası hocaları, "Evet, kartı bilerek gördü" açıklamasını yapmıştı. F.Bahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal, "Böyle şeylere tenezzül etmeyiz" ifadesini kullanmıştı.