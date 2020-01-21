Hıncal Uluç: Vedat Muriç'in yaptığı futbol ahlaksızlığıdır
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Vedat Muriç'in kırmızı kartını değerlendiren Uluç, "Vedat Muriç'in yaptığı futbol ahlaksızlığıdır." ifadelerini kullandı.
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