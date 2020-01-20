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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'den açıklaması!

Fenerbahçe'den KAP açıklaması!

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () açıklamada bulunan Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 26,6 milyon TL kar elde ettiğini duyurdu.

2018-2019 sezonunun ilk 6 ayında yaklaşık 57 milyon TL zarar eden Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 26,6 milyon TL kar elde etti.

Detaylar birazdan...

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 22:44
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