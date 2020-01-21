Moses ayrılacak mı? Ali Koç canlı yayında açıkladı
TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündem ile alakalalı açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "Moses defteri kapandı mı?" sorusuna ise Koç, "Hiçbir şey sonuçlanmadan kapanmaz. Moses yaklaşık 3-4 haftadır Chelsea'de tedavi görüyor. Moses gitmedi ama gidebilir" cevabını verdi.
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