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21 Ocak 2020, Salı
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imzaya kaldı

Victor Moses imzaya kaldı

Inter, 'i açıklamaya hazırlanıyor... , İtalyan ekibi ile detayların konuşulduğunu belirterek, "Moses şu anda F.Bahçe'de oynuyor. Ancak kulübümüze geri dönecek ve başka bir takıma olacak. Son görüşmeler yapılıyor" dedi.

Inter, 'i açıklamaya hazırlanıyor... , İtalyan ekibi ile detayların konuşulduğunu belirterek, "Moses şu anda F.Bahçe'de oynuyor. Ancak kulübümüze geri dönecek ve başka bir takıma olacak. Son görüşmeler yapılıyor" dedi. Moses'in 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile İnter'e kiralanacağı ifade edildi. F.Bahçe, Moses'in gidişiyle maaş bütçesinde 16 milyon TL limit kazanacak.

  1. 21.1.2020
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