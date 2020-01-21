Victor Moses imzaya kaldı

Inter, Victor Moses'i açıklamaya hazırlanıyor... Chelsea Menajeri Lampard, İtalyan ekibi ile detayların konuşulduğunu belirterek, "Moses şu anda F.Bahçe'de oynuyor. Ancak kulübümüze geri dönecek ve başka bir takıma transfer olacak. Son görüşmeler yapılıyor" dedi. Moses'in 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile İnter'e kiralanacağı ifade edildi. F.Bahçe, Moses'in gidişiyle maaş bütçesinde 16 milyon TL limit kazanacak.