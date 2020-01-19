Ozan Tufan’dan 3. asist

Son haftaların formda ismi Ozan Tufan, beklentilerin altında kaldığı dünkü maçı bir asistle tamamladı. Vedat Muriç'in skoru belirleyen golünde pası veren Ozan, bu sezonki 3. asistini yaptı. Gaziantepspor'a karşı sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.