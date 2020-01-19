Ozan Tufan’dan 3. asist
Son haftaların formda ismi Ozan Tufan, beklentilerin altında kaldığı dünkü maçı bir asistle tamamladı.
Son haftaların formda ismi Ozan Tufan, beklentilerin altında kaldığı dünkü maçı bir asistle tamamladı. Vedat Muriç'in skoru belirleyen golünde pası veren Ozan, bu sezonki 3. asistini yaptı. Gaziantepspor'a karşı sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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