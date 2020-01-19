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19 Ocak 2020, Pazar
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’dan 3. asist

Ozan Tufan’dan 3. asist

Son haftaların formda ismi , beklentilerin altında kaldığı dünkü maçı bir asistle tamamladı.

Son haftaların formda ismi , beklentilerin altında kaldığı dünkü maçı bir asistle tamamladı. Vedat Muriç'in skoru belirleyen golünde pası veren Ozan, bu sezonki 3. asistini yaptı. 'a karşı sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.

  1. 19.1.2020
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