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19 Ocak 2020, Pazar
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de tribünde

Gül de tribünde

dün akşam G.Antep'e konuk olurken, karşılaşmayı Adalet Bakanı Abdulhamit de protokol tribününden izledi. Mücadelenin başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldurdu. taraftarları da stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

dün akşam G.Antep'e konuk olurken, karşılaşmayı Adalet Bakanı Abdulhamit de protokol tribününden izledi. Mücadelenin başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldurdu. taraftarları da stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

  1. 19.1.2020
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