Başakşehir biletleri satışta
F.Bahçe'nin Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri bugün 15.00'te satışa çıkıyor. Fiyatlar 90 TL'den başlıyor.
F.Bahçe'nin Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri bugün 15.00'te satışa çıkıyor. Fiyatlar 90 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü 45, misafir tribün ise 100 lira. Ülker Stadı'nda cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de start alacak.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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