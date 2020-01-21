Başakşehir biletleri satışta

F.Bahçe'nin Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri bugün 15.00'te satışa çıkıyor. Fiyatlar 90 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü 45, misafir tribün ise 100 lira. Ülker Stadı'nda cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de start alacak.