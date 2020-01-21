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21 Ocak 2020, Salı
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En büyük favori

En büyük favori Fenerbahçe

, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18. haftanın tamamlanmasının ardından 2.90'lık oranla en büyük favori olarak gösterildi.

, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18. haftanın tamamlanmasının ardından 2.90'lık oranla en büyük favori olarak gösterildi. Lider Demir Grup Sivasspor 3.75 oranıyla ikinci favori olurken, ve 'e 5.50, 'a 8, 'a ise 9 oran verildi.

  1. 21.1.2020
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