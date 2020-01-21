En büyük favori Fenerbahçe
İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18. haftanın tamamlanmasının ardından 2.90'lık oranla Fenerbahçe en büyük favori olarak gösterildi.
İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18. haftanın tamamlanmasının ardından 2.90'lık oranla Fenerbahçe en büyük favori olarak gösterildi. Lider Demir Grup Sivasspor 3.75 oranıyla ikinci favori olurken, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e 5.50, Galatasaray'a 8, Beşiktaş'a ise 9 oran verildi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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