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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Parmak ısırtıyor

Parmak ısırtıyor

Stoperde son dönemde sürekli sıkıntı yaşayan 'de performansıyla parlıyor.

Stoperde son dönemde sürekli sıkıntı yaşayan 'de performansıyla parlıyor. Müthiş bir form yakalayan tecrübeli oyuncu, FK maçında birçok istatistikte zirveye otururken, taraftarlar 'a teşekkür (!) ediyor. 29 yaşındaki Aziz, 'in kendisini kadro dışı bırakması üzerine geçen sezon ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Serdar, camianın şampiyonluk beklentisini bu sezon karşılamak istediklerini belirterek, "İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Hedefe kilitlendik" dedi.

  1. 20.1.2020
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