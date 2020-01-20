Parmak ısırtıyor

Stoperde son dönemde sürekli sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Aziz performansıyla parlıyor. Müthiş bir form yakalayan tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK maçında birçok istatistikte zirveye otururken, taraftarlar Galatasaray'a teşekkür (!) ediyor. 29 yaşındaki Aziz, Fatih Terim'in kendisini kadro dışı bırakması üzerine geçen sezon ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Serdar, camianın şampiyonluk beklentisini bu sezon karşılamak istediklerini belirterek, "İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Hedefe kilitlendik" dedi.