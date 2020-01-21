"B planımız yok"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da dün akşam katıldığı canlı yayında bomba açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türk futbolunun kurtuluşu için müthiş çalışmalar yaptığını belirten Koç, "Mali konular çok zor ve teknik konular. Sokaktaki her vatandaş anlamayabilir. Bu sistem zaten böyle devam etmez. Bu sistem çökecek. Ben bunları Çalıştay'da Sayın Cumhurbaşkanımıza da Sayın Nihat Özdemir'e de söyledim. Diyorlar ya 'Oyun oynanırken kural değişmez' ben de diyorum ki zaten değişecek. O zaman değiştiği zaman bunları söyleyenler ne diyecek? UEFA Finansal Fair Play bizim ülkemizde sorunları tedavi etmedi. Kulüpler aksi istikamete gittiler. Bazı ülkelerde de işe yaradı ama bizde ne yazık ki öyle değil" dedi.

FİNANSAL AÇIDAN TÜRK FUTBOLU ÇÖKTÜ

Koç sözlerine şöyle devam etti: "Spor bakanımız her şeyin farkında. O da kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de kulüpler olarak devletimizi yalnız bıraktık. Derdimizi anlatamadık. 'Futbolcu fabrikası olmamız, ihracatçı bir ülke olmamız ve Avrupa'da yarışmacı olmamız lazım' demeliydik.Kulüpleri sadece bankacı gözüyle de yönetemezsiniz. UEFA da sağolsun cezalandırmak istemedi kimseyi. 2016'da darbe girişimi oldu, 2018'de kur inanılmaz fırladı. Federasyon da UEFA'ya 'Ben kulüplerin borçlarını yapılandıracağım' dedi. UEFA da bunu kabul etti. Ancak kamuoyuna

10 YILLIK BİR YAPILANDIRMA GEREKLİ

Türk futbolunda tüm değerlerin yeniden yapılandırılması lazım. Yeniden yapılandırma modeli üç büyük kulübün ihtiyacını karşılamıyor. Bu sistemde anaparayı bırakın, faiz ödemeleri geldiğinde bile sıkışma yaşanacak. Şartlar yerine gelmezse çok ağır yaptırımlar var. Bizim ihtiyacımız, bankalarla yaptığımız görüşmeler sonucunda üç yıl anapara faiz ödemesiz 880 milyon TL üzerinden 10 yıllık bir yapılandırma olarak karşımıza çıktı. 4 büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konularda konuşalım, kamuoyunu içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır."

CUMHURBAŞKANIMIZ KONULARA HAKİM

Türkiye'de artık yıllık 3-4 milyon eurogibi ücretler imkansız. Yurt dışında 700-800 bin euro'ya oynayan oyuncu buraya 3-3.5 milyon euro'ya geliyordu. Menajerler artık şunu bilsin burası para kazanma yeri değil. Sezon sonunda şampiyon olursak, yeniden yapılandırmayı yapmamız halinde Avrupa'ya gidebileceğiz. Yapılandırma güncellenmezse olmazsa B planımız yok. Zaten UEFA'dan da kısıtlama var. Falette geldi ama bekleyecek. Çalıştay'da Mustafa Cengiz ile fazla konuşmadık. Bilinen açıklamaları yaptılar. Cumhurbaşkanımız konulara çok hakim. Onu söylemeliyim. Futbola olan merakını da biliyorsunuz. 'Siyaseti futbola karıştırmayın, aranızda halledin' dedi."doğru da anlatılmadı. Türk futbolu finansal açıdan çökmüştür. Mevcut yeniden yapılandırma ile bu iş yürümez."