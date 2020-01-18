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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Hakan Çalışkan: Bireysel hatalardan golleri yedik

Hakan Çalışkan: Bireysel hatalardan golleri yedik

Medipol deplasmanında 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, "Bireysel hatlardan dolayı golleri yedik" dedik.

'in 18. haftasında , Medipol deplasmanında 4-1'lik mağlubiyet aldı. Hafta içi Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatya temsilcisinde maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten Çalışkan, "Maçın 20. dakikasına kadar iyi oynadık. Ancak daha sonra bireysel hatalardan dolayı zincirleme goller yedik. Başakşehir, daha istekli oynadı ve haklı bir galibiyet aldı. Başakşehir'i tebrik ediyoruz" dedi.
  1. 18.01.2020
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