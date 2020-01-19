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19 Ocak 2020, Pazar
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Bir başına gitti

Bir başına gitti

'deki görevinden istifa eden dün 'den ayrıldı.

'deki görevinden istifa eden dün 'den ayrıldı. Fransız Sportif Direktörü, sarı-lacivertli kulüpten hiç kimse uğurlamaya gelmedi. Comolli'den geriye havalimanındaki tek fotoğrafı ve Fenerbahçe'de yaptığı hatalı kararlar kaldı.

  1. 19.1.2020
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