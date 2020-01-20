Lampard transferi doğruladı! Fenerbahçe...| Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Lampard transferi doğruladı! Fenerbahçe...

Lampard transferi doğruladı! ...

Lampard transferi doğruladı! Fenerbahçe...

'nin ara döneminde çalışmaları devam ediyor... Sarı lacivertlilerde bu kez ayrılık rüzgarları esiyor. Bonservisi, Premier Lig devi bulunan 'ın Inter'e transferini, Maviler'in Teknik Direktörü duyurdu! Genç teknik adam, Moses'ın 'ye geri döneceğini ancak takımda kalmayarak başka bir takıma transfer olacağını söyledi. İşte o açıklamalar...

'nin Nijeryalı yıldızı , sarı lacivertlilerle yol ayrımına geldi.

Bonservisi 'de bulunan yıldız futbolcu için Mavilerin teknik direktörü konuştu. İngiliz teknik direktör, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Moses, kiralıktan geri dönecek ancak başka bir yere transferi için. Şu an görüşmeler devam ediyor." dedi.

İTALYANLAR DA DUYURDU!

Öte yandan La Gazzetta dello Sport gazetecisi Nicolo Schira da konu ile ilgili yaptığı açıklamada Inter'in, ile ile anlaşmaya vardığını ve Moses'in kısa zaman içerisinde 10 milyon euroluk satın alma seçeneğiyle kiralanacağını duyurdu.

VICTOR MOSES KİMDİR?

12 Aralık 1990'da Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Victor Moses, Crystal Palace U18 takımında futbol kariyerine başladı.

Sırasıyla Wigan Athletic, Chelsea, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formaları terleyen yıldız futbolcunun son durağı Fenerbahçe olmuştu.

Nijerya Milli Takımı ile 38 karşılaşmada rol alan Moses, 12 gole imza atarken, Fenerbahçe'de bu sezon sadece 7 karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 17:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lampard transferi doğruladı! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN