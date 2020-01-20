Lampard transferi doğruladı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde çalışmaları devam ediyor... Sarı lacivertlilerde bu kez ayrılık rüzgarları esiyor. Bonservisi, Premier Lig devi bulunan Victor Moses'ın Inter'e transferini, Maviler'in Teknik Direktörü Frank Lampard duyurdu! Genç teknik adam, Moses'ın Chelsea'ye geri döneceğini ancak takımda kalmayarak başka bir takıma transfer olacağını söyledi. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, sarı lacivertlilerle yol ayrımına geldi.
Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız futbolcu için Mavilerin teknik direktörü Frank Lampard konuştu. İngiliz teknik direktör, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Moses, kiralıktan geri dönecek ancak başka bir yere transferi için. Şu an görüşmeler devam ediyor." dedi.
İTALYANLAR DA DUYURDU!
Öte yandan La Gazzetta dello Sport gazetecisi Nicolo Schira da konu ile ilgili yaptığı açıklamada Inter'in, Chelsea ile transfer ile anlaşmaya vardığını ve Moses'in kısa zaman içerisinde 10 milyon euroluk satın alma seçeneğiyle kiralanacağını duyurdu.
VICTOR MOSES KİMDİR?
12 Aralık 1990'da Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Victor Moses, Crystal Palace U18 takımında futbol kariyerine başladı.
Sırasıyla Wigan Athletic, Chelsea, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formaları terleyen yıldız futbolcunun son durağı Fenerbahçe olmuştu.
Nijerya Milli Takımı ile 38 karşılaşmada rol alan Moses, 12 gole imza atarken, Fenerbahçe'de bu sezon sadece 7 karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
- 20.01.2020
- Güncelleme: 20.01.2020 17:34
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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