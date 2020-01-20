Fenerbahçe'de sürpriz imza! Moses'in yerine...

Fenerbahçe, ara transfer döneminin bitmesine günler kala vites yükseltti... TFF ile yapılan mali anlaşmadan olumlu sonuç alınması halinde resmi imzaları birer birer attırmayı planlayan Kanarya, takımdan ayrılması beklenilen Victor Moses yerine gelecek ismi neredeyse kesinleştirdi... Alman basınından yansıyan haberde sarı lacivertliler, yıldız kanat oyuncusunu bitirmeye çok yaklaştı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
20 Ocak 2020 Pazartesi 11:49
Güncelleme: 20.01.2020 11:49
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Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve sezon başından bu yana deplasmanda yaşadığı şanssızlığa son vermişti.
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Karşılaşma sonrasında basına mensuplarına transfer ile ilgili konuşan sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan kredi anlaşmasına dair yaptığı açıklamada, "Bankalarla yaptığımız anlaşmayı kısmen kabul ettiler. 40-50 milyonluk bir limit bekliyorduk ama şu an itibariyle transfer yapamıyoruz. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Televizyonlara çıkıp anlatacağız, artık dayanılmaz hale geldi, yeter" diyerek konuya açıklık getirmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından transfer harekatına devam eden ve onay gelmesi halinde yeni transferlere resmi sözleşmeyi imzalatmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Bu isim daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak, transferi gerçekleşmemiş, sarı lacivertlilerin teklifini reddederek Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'un yolunu tutmuştu.
İDDİA: AMPOMAH FENER'E ÇOK YAKIN
Alman basınının Gana medyasını kaynak gösterdiği habere göre bu isim Nana Ampomah... 24 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile transfer müzakeresinde bulunduğu ve anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.