Fenerbahçe'de sürpriz imza! Moses'in yerine...

Karşılaşma sonrasında basına mensuplarına transfer ile ilgili konuşan sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan kredi anlaşmasına dair yaptığı açıklamada, "Bankalarla yaptığımız anlaşmayı kısmen kabul ettiler. 40-50 milyonluk bir limit bekliyorduk ama şu an itibariyle transfer yapamıyoruz. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Televizyonlara çıkıp anlatacağız, artık dayanılmaz hale geldi, yeter" diyerek konuya açıklık getirmişti.