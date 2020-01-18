Frey’den mesaj var

Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, geleceğiyle ilgili Bild'e konuştu. İsviçreli forvet, "Daha sezonun bitmesine çok var. Şu an sadece takıma vereceğim katkıyı düşünüyorum. O gün gelince ne olacağını göreceğiz" dedi. Nürnberg'in Frey'i 3 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 25 yaşındaki Frey'in Bundesliga 2'de 15 maçta 3 gol+3 asisti var.