Frey’den mesaj var
Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, geleceğiyle ilgili Bild'e konuştu. İsviçreli forvet, "Daha sezonun bitmesine çok var. Şu an sadece takıma vereceğim katkıyı düşünüyorum. O gün gelince ne olacağını göreceğiz" dedi. Nürnberg'in Frey'i 3 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 25 yaşındaki Frey'in Bundesliga 2'de 15 maçta 3 gol+3 asisti var.
Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, geleceğiyle ilgili Bild'e konuştu. İsviçreli forvet, "Daha sezonun bitmesine çok var. Şu an sadece takıma vereceğim katkıyı düşünüyorum. O gün gelince ne olacağını göreceğiz" dedi. Nürnberg'in Frey'i 3 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 25 yaşındaki Frey'in Bundesliga 2'de 15 maçta 3 gol+3 asisti var.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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