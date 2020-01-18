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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Frey’den mesaj var

Frey’den mesaj var

'nin sezon başında 'e kiraladığı , geleceğiyle ilgili 'e konuştu. forvet, "Daha sezonun bitmesine çok var. Şu an sadece takıma vereceğim katkıyı düşünüyorum. O gün gelince ne olacağını göreceğiz" dedi. Nürnberg'in Frey'i 3 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 25 yaşındaki Frey'in 2'de 15 maçta 3 gol+3 asisti var.

'nin sezon başında 'e kiraladığı , geleceğiyle ilgili 'e konuştu. forvet, "Daha sezonun bitmesine çok var. Şu an sadece takıma vereceğim katkıyı düşünüyorum. O gün gelince ne olacağını göreceğiz" dedi. Nürnberg'in Frey'i 3 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 25 yaşındaki Frey'in 2'de 15 maçta 3 gol+3 asisti var.

  1. 18.1.2020
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