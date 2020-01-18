Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

F.BAHÇE OPSİYONUN 4 MİLYON OLMASINI İSTİYOR!

Fenerbahçe ise zorunlu satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olmasını istiyor. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor. Sloven orta sahadan gelecek rakam, Ricardo Rodriguez'in transferinde kullanılacak. 25 yaşındaki Zajc'ın Brescia'ya gitmeyi kabul ettiği, Ersun Yanal'ın da transfere onay verdiği bildirildi.