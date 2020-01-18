Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Finansal Fair Play kıskacında olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın onayıyla Sloven futbolcunun satışından gelir elde etmek amacıyla satış listesine koymuştu. İtalyan ekibi Brescia'nın uzun uğraşları sonunda transfer bitme noktasına geldi. Fenerbahçe bu transferden kiralama bedeliyle birlikte 4 veya 5 milyon euro kasasına koyacak.
18 Ocak 2020 Cumartesi 07:33
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Şu ana kadar SimonFalette transferi yapabilen Fenerbahçe, limit aşımı sebebiyle Gineli futbolcunun lisansını çıkartamamıştı. Transferde elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler mevcut futbolcuların satışına çevrilmişti.
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Alper Potuk, Adil Rami, Mehmet Ekici ve MihaZajc'ı satış listesine koyan Fenerbahçeli kurmaylar, Sloven futbolcu MihaZajc'ın transferi için bir süredir İtalyan ekibi Brescia ile görüşmelerini sürdürüyordu.
TRANSFER AN MESELESİ! Sarı-lacivertli takımda artık MihaZajc'ınBrescia'ya transferi an meselesi... İtalyan kulübü, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. Sloven oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 4 milyon euro önerdi.
F.BAHÇE OPSİYONUN 4 MİLYON OLMASINI İSTİYOR!
Fenerbahçe ise zorunlu satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olmasını istiyor. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor. Sloven orta sahadan gelecek rakam, Ricardo Rodriguez'in transferinde kullanılacak. 25 yaşındaki Zajc'ın Brescia'ya gitmeyi kabul ettiği, Ersun Yanal'ın da transfere onay verdiği bildirildi.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun transfer döneminde Empoli'den katılan Miha Zajc'ın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.