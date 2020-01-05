Fenerbahçe'nin en karlı transferi Vedat Muriç! 12 milyon Euro... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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'nin en karlı transferi! 12 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin en karlı transferi! 12 milyon Euro...

Eylül ayında transfermarkt’taki piyasa değeri 8 milyon Euro olan ’in ligin ilk yarısında gösterdiği performans sonrası değeri 12 milyon Euro olarak güncellendi.

'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Mruiç değerini günden güne artırıyor.

Fenerbahçe'nin en karlı transferinin olduğu tescillendi. Eylül ayında transfermarkt'taki piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Vedat Muriç 12 milyon Euro ile güncellendi.

Ancak bu parayı veren çıksa bile Fenerbahçe'nin Vedat'ı satmaya niyeti yok. Birçok otorite 12 milyon Euro'nun bile Vedat'ın şimdiki değerini yansıtmadığını rakamın 18 milyon Euro civarında olması gerektiği belirtiliyor. Golcü isimle Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyordu.

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  1. 05.01.2020
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