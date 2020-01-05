Fenerbahçe'nin en karlı transferi! 12 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Mruiç değerini günden güne artırıyor.

Fenerbahçe'nin en karlı transferinin Vedat Muriç olduğu tescillendi. Eylül ayında transfermarkt'taki piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Vedat Muriç 12 milyon Euro ile güncellendi.

Ancak bu parayı veren çıksa bile Fenerbahçe'nin Vedat'ı satmaya niyeti yok. Birçok otorite 12 milyon Euro'nun bile Vedat'ın şimdiki değerini yansıtmadığını rakamın 18 milyon Euro civarında olması gerektiği belirtiliyor. Golcü isimle Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyordu.