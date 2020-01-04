Fenerbahçe'ye Rodriguez’de 2 yeni rakip

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ricardo Rodriguez'in talipleri artıyor. Milan'dan ayrılacak sol bek için Lyon ve PSV de devreye girdi. Fenerbahçe'nin İsviçreli oyuncu için istekli olduğu ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle son noktayı koyamadığı ve oyuncu satışını beklediği belirtildi.