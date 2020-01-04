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04 Ocak 2020, Cumartesi
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'ye Rodriguez’de 2 yeni rakip

Fenerbahçe'ye Rodriguez’de 2 yeni rakip

'nin gündeminde yer alan 'in talipleri artıyor. Milan'dan ayrılacak sol bek için ve de devreye girdi. Fenerbahçe'nin İsviçreli oyuncu için istekli olduğu ancak ile yapılan anlaşması nedeniyle son noktayı koyamadığı ve oyuncu satışını beklediği belirtildi.

'nin gündeminde yer alan 'in talipleri artıyor. Milan'dan ayrılacak sol bek için ve de devreye girdi. Fenerbahçe'nin İsviçreli oyuncu için istekli olduğu ancak ile yapılan anlaşması nedeniyle son noktayı koyamadığı ve oyuncu satışını beklediği belirtildi.

  1. 4.1.2020
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