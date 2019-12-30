Zanka bildiğiniz gibi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Zanka bildiğiniz gibi

Zanka bildiğiniz gibi

Zanka bildiğiniz gibi

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı
  1. 30.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zanka bildiğiniz gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN