Zanka bildiğiniz gibi
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı
- 30.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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