Zanka bildiğiniz gibi

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı