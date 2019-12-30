Altay kapatamıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Altay kapatamıyor

Altay kapatamıyor

Altay kapatamıyor

Altay 5 maçtır kalesini kapatamıyor. Genç file bekçisi dün de Abarhoun'un golüne engel olamadı. Sırasıyla Göztepe (2-2), Gençlerbirliği (5-2), Sivas (1-3), Beşiktaş (3-1) ve Rize (2-1) maçlarında toplam 7 gol yiyen Altay, ilk yarıda sadece 3 maçta (Gaziantep 5-0, Galatasaray 0-0 ve Malatya 0-0) kalesinde gol görmedi.

Altay 5 maçtır kalesini kapatamıyor. Genç file bekçisi dün de Abarhoun'un golüne engel olamadı. Sırasıyla Göztepe (2-2), Gençlerbirliği (5-2), Sivas (1-3), Beşiktaş (3-1) ve Rize (2-1) maçlarında toplam 7 gol yiyen Altay, ilk yarıda sadece 3 maçta (Gaziantep 5-0, Galatasaray 0-0 ve Malatya 0-0) kalesinde gol görmedi.
  1. 30.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay kapatamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN