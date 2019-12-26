İlaç gibi geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri İlaç gibi geldi

İlaç gibi geldi

İlaç gibi geldi

Ozan: ’a attığım gole çok sevindim ve koşup hocama sarıldım çünkü gol ve puana ihtiyacımız vardı.

Ozan Tufan, "Köy Çocukları Okusun" projesi kapsamında 'ın Silvan ilçesine bağlı Arı köyündeki okulda eğitim gören öğrencilere spor malzemesi gönderdi. Öğrencilerle cep telefonuyla görüntülü görüşen yıldız futbolcu, bir soru üzerine derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı duyguları paylaşarak, "Golden sonra çok mutlu oldum ve koşup Ersun hocaya sarıldım. Çünkü bizim gole ve puana ihtiyacımız vardı. Bir de 'de Beşiktaş'a senelerdir yenilmiyorduk. Gol atmamın benim için de ayrı bir anlamı oldu" ifadelerini kullandı.

  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlaç gibi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN