İlaç gibi geldi

Ozan Tufan, "Köy Çocukları Okusun" projesi kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Arı köyündeki okulda eğitim gören öğrencilere spor malzemesi gönderdi. Öğrencilerle cep telefonuyla görüntülü görüşen yıldız futbolcu, bir soru üzerine Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı duyguları paylaşarak, "Golden sonra çok mutlu oldum ve koşup Ersun hocaya sarıldım. Çünkü bizim gole ve puana ihtiyacımız vardı. Bir de Kadıköy'de Beşiktaş'a senelerdir yenilmiyorduk. Gol atmamın benim için de ayrı bir anlamı oldu" ifadelerini kullandı.