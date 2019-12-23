Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer haberleri | Malcolm Thomas kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer haberleri

Beko'da! Son dakika haberleri

Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer haberleri

'den son dakika haberi... Sarı lacivertli kulüpte sıcak saatler yaşanıyor ve gelişmeler peş peşe geliyor... Vladimir Stimac ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyurdu.

Son dakika... Beko, ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz.

MALCOLM THOMAS KİMDİR?

8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 12:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN