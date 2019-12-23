Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi... Sarı lacivertli kulüpte sıcak saatler yaşanıyor ve gelişmeler peş peşe geliyor... Vladimir Stimac ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyurdu.
Son dakika... Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz.
MALCOLM THOMAS KİMDİR?
8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 12:16
- Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer haberleri
- Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Para vermeyen yönetim kurulunda poz vermesin
- Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- Son dakika: Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı!
- Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
-
Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
-
Cheshmi tamam alternatif çok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı iyi adam..iş yapar.
-
Kamp Antalya'da
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı JORD LUKOKİ alınnnn..!!!
Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.