Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer haberleri

Son dakika... Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz.

MALCOLM THOMAS KİMDİR?

8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.