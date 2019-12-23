Turgay Demir: N'Koudou'nun pozisyonu penaltı değil!

"NORMAL ŞARTLARDA BEŞİKTAŞ'IN MAÇI ALIP GÖTÜRMESİ GEREKİRDİ"

Fenerbahçe'nin iki tane devşirme kanat oyuncusuyla oynadığı maçta, Beşiktaş'ın kanatlardan yapacağı bindirmelerle bindirmesi ve maçı alıp götürmesi gerekirdi.

"YANAL RİSK ALDI"

Ersun Yanal bence risk aldı. Mücadele anlamında Tolga Ciğerci iyiydi ama Fenerbahçe'nin kanattan yaptığı bindirme yok. Bütün bindirmeler Ozan ve Gustavo ile göbekten yaptılar. Yanal riskli bir kadroyla çıktı, Beşiktaş değerlendiremedi.

"SOYUNMA ODASINDA NE OLMUŞSA..."

Fenerbahçe soyunma odasında maçtan önce her ne olmuşsa bu olay onları çok iyi motive etmiş. O motivasyon da taraftarla birleşince sahanın her yerinde koşan bir Fenerbahçe vardı.

Buna karşılık Beşiktaş'ta kim varsa berbat oynadılar. Ayaklarındaki topu tutamadılar, bu çok kötü bir görüntüydü.

Fenerbahçe'nin penaltısına doğru karar diyen Demir, diğer pozisyonları şöyle devam etti:

"SERDAR 2 PENALTI YAPTI"

Dünkü maçın en arızalı adamı Serdar Aziz'di. Bu kafayla giderse askere alamaz tezkere. Her pozisyonda bir adam yere düşüp ağlamaz. Yarın bir gün Fenerbahçe Avrupa'ya gider, elin Avrupalısı seni 10. dakika oyundan atar. 2 tane penaltı yaptı, ikisi de bariz penaltı. Burada Cüneyt Çakır'ı suçlamıyorum atlamış olabilir ama VAR'ı kesinlikle suçluyorum Mete Kalkavan'ı.

"N'KOUDOU'NUN POZİSYONU PENALTI DEĞİL"

N'Koudou'nun pozisyonuna 'penaltı' diyen Beşiktaşlı kardeşlerim beni iyi dinleyin. Gomez'in Fenerbahçe'ye attığı golü hatırlıyor musunuz? Skrtel'i formasından çekmişti... Ona da bu medyada 'faul değil' diyen bendim. Her çekme faul değildir, çekip bırakma var orada. N'Koudou'nun pozisyonunda hiçbir şey yok. Bu tür çekmelerin penaltı olduğunu düşünmüyorum, çekip bıraktı. Ama Serdar Aziz'in yaptığı güreşte olmaz! Cüneyt Çakır bunu nasıl vermedi, VAR nasıl vermedi hakikaten bilmiyorum.