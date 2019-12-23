Son dakika: Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe'den son dakika haberi geldi. Sarı lacivertliler, Vladimir Stimac ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.