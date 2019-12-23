Son dakika: Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı!
Son dakika bilgisine göre; Fenerbahçe Beko'dan ayrılık haberi geldi! Sarı lacivertli kulüp, 32 yaşındaki Sırp oyuncu Vladimir Stimac ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe'den son dakika haberi geldi. Sarı lacivertliler, Vladimir Stimac ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 11:00
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Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
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Cheshmi tamam alternatif çok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı iyi adam..iş yapar.
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Kamp Antalya'da
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı JORD LUKOKİ alınnnn..!!!
Son dakika: Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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