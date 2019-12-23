Son dakika: Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Son dakika: Beko, ile yollarını ayırdı!

Son dakika: Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı!

Son dakika bilgisine göre; Beko'dan ayrılık haberi geldi! Sarı lacivertli kulüp, 32 yaşındaki Sırp oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

'den son dakika haberi geldi. Sarı lacivertliler, ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 11:00
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