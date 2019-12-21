UEFA’dan 9.5 milyon euro
UEFA, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. Fenerbahçe'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi.
UEFA, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. Fenerbahçe'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmış, son 32 turunda Zenit'e 1-0 ve 1-3'lük skorlarla elenmişti.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
UEFA’dan 9.5 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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