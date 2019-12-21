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21 Aralık 2019, Cumartesi
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’dan 9.5 milyon euro

UEFA’dan 9.5 milyon euro

, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. 'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi.

, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. 'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 'ya elenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmış, son 32 turunda Zenit'e 1-0 ve 1-3'lük skorlarla elenmişti.

  1. 21.12.2019
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