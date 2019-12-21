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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Kaan ve Ömer'e milli davet

Kaan ve Ömer'e milli davet

17 ve Altı 'nın yetenekli isimleri ve , U17 'nın 2019 tarihleri arasında 'da yapacağı hazırlık kampı davet edildi.

17 ve Altı 'nın yetenekli isimleri ve , U17 'nın 2019 tarihleri arasında 'da yapacağı hazırlık kampı davet edildi. Öztürk ve Beyaz, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 18.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa katılacak.

  1. 21.12.2019
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