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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Alican’dan önemli başarı

Alican’dan önemli başarı

'nın Melbourne kentinde tarihleri arasında gerçekleştirilen Yarışları'nda mücadele eden , yarışları 10.'lukla tamamladı.

'nın Melbourne kentinde tarihleri arasında gerçekleştirilen Yarışları'nda mücadele eden , yarışları 10.'lukla tamamladı. Kaynar'ın önemli bir yarış olan Finn Gold Cup'ta madalya yarışlarına kalmasının Tokyo Olimpiyatları öncesi ciddi bir başarı olduğu vurgulandı.

  1. 21.12.2019
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