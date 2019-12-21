Alican’dan önemli başarı
Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Finn Gold Cup Yarışları'nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Alican Kaynar, yarışları 10.'lukla tamamladı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Finn Gold Cup Yarışları'nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Alican Kaynar, yarışları 10.'lukla tamamladı. Kaynar'ın önemli bir yarış olan Finn Gold Cup'ta madalya yarışlarına kalmasının Tokyo Olimpiyatları öncesi ciddi bir başarı olduğu vurgulandı.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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