Bu taraftar için yenin
Sarı-lacivertli taraftarlar dün Samandıra’ya çıkarma yaptı. Meşaleler+tezahüratlarla idmanı maç havasına çeviren ‘12. Adam’, derbi öncesi futbolculara moral verip, galibiyet sözü aldı.
Fenerbahçe'nin dünkü idmanını taraftarlar da izledi. Tesislere gelen sarı-lacivertliler, tezahüratlar ve meşaleler ile takıma derbi öncesi moral yükledi. Oyuncuları tek tek çağırıp alkışlayan taraftarlar, kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verip hem derbi galibiyeti hem de şampiyonluk için söz aldı.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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