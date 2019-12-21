Bu taraftar için yenin

Fenerbahçe'nin dünkü idmanını taraftarlar da izledi. Tesislere gelen sarı-lacivertliler, tezahüratlar ve meşaleler ile takıma derbi öncesi moral yükledi. Oyuncuları tek tek çağırıp alkışlayan taraftarlar, kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verip hem derbi galibiyeti hem de şampiyonluk için söz aldı.