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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Bu taraftar için yenin

Bu taraftar için yenin

Sarı-lacivertli taraftarlar dün Samandıra’ya çıkarma yaptı. Meşaleler+tezahüratlarla idmanı maç havasına çeviren ‘12. Adam’, derbi öncesi futbolculara moral verip, galibiyet sözü aldı.

'nin dünkü idmanını taraftarlar da izledi. Tesislere gelen sarı-lacivertliler, tezahüratlar ve meşaleler ile takıma derbi öncesi moral yükledi. Oyuncuları tek tek çağırıp alkışlayan taraftarlar, kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verip hem derbi galibiyeti hem de şampiyonluk için söz aldı.

  1. 21.12.2019
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