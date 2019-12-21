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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

maçının hazırlıklarına devam edildi. 'nde oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler son idmanını bugün gerçekleştirip tesislerde kampa girecek.

  1. 21.12.2019
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