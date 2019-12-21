Taktik çalıştılar
Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler son idmanını bugün gerçekleştirip tesislerde kampa girecek.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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