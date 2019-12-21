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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Derbiler bayramdır

Derbiler bayramdır

İdari menajer , derbilerin bir bayram olduğunu söyledi, "Mutlu bir bayram geçirmek için kazanmak istiyoruz" dedi.

İdari menajer , derbilerin bir bayram olduğunu söyledi, "Mutlu bir bayram geçirmek için kazanmak istiyoruz" dedi. Taraftarları pazar günü Ülker Stadı'na davet eden Ballı, "Onlar takımın itici gücü. İlk dakikadan son dakikaya kadar destek bekliyoruz. Futbolcunun en ufak hatasında bile destek olsunlar. Oyuncularımız hazır. Zaten ortam onları bu maça motive ediyor. Başkanımızdan en altta çalışan kişiye kadar kulüp olarak kazanmak için mücadele edeceğiz ve kazanacağız" ifadelerini kullandı. Kupayı da değerlendiren Ballı, "İyi kura çektik. bizi 1-0 yenmişti ama o maçı 5-1 kazanabilirdik" diye konuştu.

ARTIK ESKİ LİG DEĞİL

Ballı, puan kayıpları için de, "Herkes bunlara alışmalı. Lig çok değişti. Sonuncu takım, liderden puan alabiliyor. Eskiden yarış 3 büyükler arasında geçerdi şimdi öyle değil. Ama biz sonunda bizim şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi.

  1. 21.12.2019
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