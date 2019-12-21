Atan galip

Süper Lig'in 16. haftasında F.Bahçe ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek. Derbi için hazırlıklar devam ederken, iki takım arasında oynanan son 29 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor. Rekabette 25'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 29 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi. Bu süre içinde 2011-12 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-13'te ise İnönü Stadı'ndaki derbide Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu. 2017-18 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada da F.Bahçe, Fernandao'nun golüyle öne geçse de Vida ve Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayıp 3-1 yenilmişti.

ERSUN YANAL 4-2 ÖNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerlerinde birbirlerine 10. kez rakip olacak. Hocalar arasındaki rekabette, Yanal'ın Abdullah Avcı'ya karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor. Yanal, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir'e karşı rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal'ın ekipleri 4 galibiyet elde etti. Avcı ise Yanal'a karşı saha kenarında 2 kez sevinç yaşadı.

KARNESİ KÖTÜ

Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 8 derbide sadece 1 galibiyet alabildi. Yanal yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray'la 5, Beşiktaş'la ise 3 maça çıktı. Derbilerde tek galibiyetini Galatasaray karşısında alan Yanal, Beşiktaş'la 2 kez berabere kaldı.

ABDULLAH AVCI 1'DE 1 YAPTI

Avcı ise kariyerinde sadece bir derbi maça çıktı. Bu sezon geldiği Beşiktaş'la ilk derbi sınavını Galatasaray'a karşı veren Avcı, bu maçtan mutlu sonla ayrıldı. Avcı, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 11 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Başakşehir'in başında Kadıköy'de 10 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası sınavı veren Avcı, bu karşılaşmaların 7'sini kaybetti, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

F.BAHÇE 17 BEŞİKTAŞ 11

İki takım arasındaki son 29 karşılaşmada Fenerbahçe 17, Beşiktaş 11 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti. Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 10 karşılaşmadan 4'ünü kazandı.

DERBİ KAYBETMİYOR

F.Bahçe, ligde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 16 derbide sadece 1 kez yenildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 11 beraberlik aldı. Kanarya, bu süreçte ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında yaşadı. Fenerbahçe ayrıca Süper Lig'de oynadığı son 6 derbi maçta da sahadan bir puanla ayrıldı.

2. YARIDA KALESİ DÜŞÜYOR

Beşiktaş, bu sezon ki lig maçların 2. yarılarında daha kötü savunma yaptı. Maçların ilk devresini 6 gol yiyerek tamamlayan Kartal, 2. yarılarda ise 12 gol yedi. İlk 15 dakikalık bölümde iyi savunma yapan ve sadece bir gol yiyen Beşiktaş, 16 ile 30. dakikalar arası 2 gole engel olamadı. Beşiktaş, ilk yarının son 15 dakikasında ise 3 gol yedi. Geride kalan haftalarda en kötü savunma performansını ikinci yarının ilk 15 dakikasında gösterdi ve rakiplerin 5 golüne engel olamadı.