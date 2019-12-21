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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Ferdi hırs küpü

Genç Ferdi hırs küpü

Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan , derbiye de iddialı bileniyor.

Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan , derbiye de iddialı bileniyor. futbolcu, görev alması halinde 'a gol atmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Yanal'ın Ferdi'yi ilk onbirde sahaya sürebileceği belirtiliyor.

  1. 21.12.2019
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