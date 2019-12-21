Genç Ferdi hırs küpü
Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, derbiye de iddialı bileniyor.
Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, derbiye de iddialı bileniyor. Genç futbolcu, görev alması halinde Beşiktaş'a gol atmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Yanal'ın Ferdi'yi ilk onbirde sahaya sürebileceği belirtiliyor.
- 21.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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