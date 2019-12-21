Edin Visca’da takas olmaz
Medipol Başakşahir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca için F.Bahçe'den teklif gelmediğini söyledi.
Medipol Başakşahir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca için F.Bahçe'den teklif gelmediğini söyledi. Gümüşdağ "Teklif olursa takasa sıcak bakar mısınız?" sorusuna ise "Visca takas edilecek bir oyuncu değil. Türkiye'nin en iyi yabancı oyuncusu. Onunla hiç ayrılmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Gümüşdağ, İrfan Can'ın yurt dışını istediğini, Clichy ile ise yola devam etmeyi planladıklarını kaydetti.
- 21.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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