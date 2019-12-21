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21 Aralık 2019, Cumartesi
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’da takas olmaz

Edin Visca’da takas olmaz

 Başakşahir Başkanı , için F.Bahçe'den teklif gelmediğini söyledi.

Başakşahir Başkanı , için F.Bahçe'den teklif gelmediğini söyledi. Gümüşdağ "Teklif olursa takasa sıcak bakar mısınız?" sorusuna ise "Visca takas edilecek bir oyuncu değil. 'nin en iyi yabancı oyuncusu. Onunla hiç ayrılmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Gümüşdağ, İrfan Can'ın yurt dışını istediğini, Clichy ile ise yola devam etmeyi planladıklarını kaydetti.

  1. 21.12.2019
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