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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Gözler Obradovic’te

Gözler Obradovic’te

 Beko'da işler iyi gitmiyor. Efes yenilgilerinin ardından 'nde sonunca Zenit'e de evinde kaybeden sarı-lacivertli ekipte Obra'nın, "Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor" sözleri 'istifa' sinyali olarak algılandı.

Beko'da işler iyi gitmiyor. Efes yenilgilerinin ardından 'nde sonunca Zenit'e de evinde kaybeden sarı-lacivertli ekipte Obra'nın, "Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor" sözleri 'istifa' sinyali olarak algılandı.

  1. 21.12.2019
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