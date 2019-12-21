Gözler Obradovic’te
Fenerbahçe Beko'da işler iyi gitmiyor. Efes yenilgilerinin ardından Avrupa Ligi'nde sonunca Zenit'e de evinde kaybeden sarı-lacivertli ekipte Obra'nın, "Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor" sözleri 'istifa' sinyali olarak algılandı.
Fenerbahçe Beko'da işler iyi gitmiyor. Efes yenilgilerinin ardından Avrupa Ligi'nde sonunca Zenit'e de evinde kaybeden sarı-lacivertli ekipte Obra'nın, "Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor" sözleri 'istifa' sinyali olarak algılandı.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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