Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Çakır bugüne kadar 25 derbide düdük çaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray 8, Beşiktaş ise 3 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Tecrübeli hakem, Fenerbahçe- Beşiktaş maçlarını ise 5 kez yönetti. İkisinde sarı- lacivertliler, birinde siyah beyazlılar galip geldi. İki maçta eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe, Cüneyt Çakır yönetiminde toplamda 52 maça çıktı. Sarı-lacivertliler; 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.



Çakır, Beşiktaş'ın ise 48 maçını yönetti. Siyahbeyazlılar; 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.



Bu sezon 10 Süper Lig maçında görev alan deneyimli hakem, 34 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı. Çakır ile bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.