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03 Aralık 2019, Salı
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Goller Tayyip bey ve benden gelmişti’

Goller Tayyip bey ve benden gelmişti’

'nin eski futbolcularından , federasyonun dergisi 'ya anılarını anlattı.

'nin eski futbolcularından , federasyonun dergisi 'ya anılarını anlattı. 16 yaşında formasını giydiği Erokspor'da 'la birlikte oynadıklarını belirten Şerif, "O dönemde Fenerbahçe Genç Takımı'nı Dereağzı'nda 3-0 yenmiştik. 2 golü ben, diğer golü de Tayyip bey atmıştı" sözlerini sarfetti.

  1. 3.12.2019
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