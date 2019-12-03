Goller Tayyip bey ve benden gelmişti’

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nevruz Şerif, federasyonun dergisi TamSaha'ya anılarını anlattı. 16 yaşında formasını giydiği Erokspor'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte oynadıklarını belirten Şerif, "O dönemde Fenerbahçe Genç Takımı'nı Dereağzı'nda 3-0 yenmiştik. 2 golü ben, diğer golü de Tayyip bey atmıştı" sözlerini sarfetti.