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03 Aralık 2019, Salı
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Fener’den 5’inci aday Bogdanovic

Fener’den 5’inci aday Bogdanovic

, 'de son 10 yılın en iyileri arasında gösterildi. Bogdan ile birlikte listeye giren 'de oynamış oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

, 'de son 10 yılın en iyileri arasında gösterildi. Bogdan ile birlikte listeye giren 'de oynamış oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Sloukas, Datome, De Colo ve Udoh da daha önce aday gösterilmişti. 50 aday arasında taraftar oylarıyla en iyi 10 oyuncu seçilecek.

  1. 3.12.2019
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