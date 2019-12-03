Fener’den 5’inci aday Bogdanovic

Bogdan Bogdanovic, EuroLeague'de son 10 yılın en iyileri arasında gösterildi. Bogdan ile birlikte listeye giren Fenerbahçe'de oynamış oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Sloukas, Datome, De Colo ve Udoh da daha önce aday gösterilmişti. 50 aday arasında taraftar oylarıyla en iyi 10 oyuncu seçilecek.