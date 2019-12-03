Fener’den 5’inci aday Bogdanovic
Bogdan Bogdanovic, EuroLeague'de son 10 yılın en iyileri arasında gösterildi. Bogdan ile birlikte listeye giren Fenerbahçe'de oynamış oyuncu sayısı 5'e yükseldi.
Bogdan Bogdanovic, EuroLeague'de son 10 yılın en iyileri arasında gösterildi. Bogdan ile birlikte listeye giren Fenerbahçe'de oynamış oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Sloukas, Datome, De Colo ve Udoh da daha önce aday gösterilmişti. 50 aday arasında taraftar oylarıyla en iyi 10 oyuncu seçilecek.
- 3.12.2019
- Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi!
- Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın..."
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!
- Vodafone Park'ta şok protesto! İşte o anlar... (Beşiktaş - Kayserispor maçından kareler...)
-
Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Fener’den 5’inci aday Bogdanovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.