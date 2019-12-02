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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'de Kruse 26 da 0

Fenerbahçe'de Kruse 26 da 0

Sakatlığını atlatan ve maçında formasına kavuşan Max Kruse'nin gol krizi devam ediyor. Alman yıldız, 3 kez kaleyi yoklarken yine ağları sarsmayı başaramadı.

Sakatlığını atlatan ve maçında formasına kavuşan Max Kruse'nin gol krizi devam ediyor. Alman yıldız, 3 kez kaleyi yoklarken yine ağları sarsmayı başaramadı. Kruse, bu sezon 'de henüz golü olmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken oyuncu. 26 kez şut deneyen Kruse henüz gol sevinci yaşayamadı. Deniz Türüç de 15'te sıfır ile 'karavana' konusunda Kruse ile yarışıyor.

  1. 2.12.2019
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