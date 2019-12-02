Fenerbahçe'de Kruse 26 da 0
Sakatlığını atlatan ve Göztepe maçında formasına kavuşan Max Kruse'nin gol krizi devam ediyor. Alman yıldız, 3 kez kaleyi yoklarken yine ağları sarsmayı başaramadı.
Sakatlığını atlatan ve Göztepe maçında formasına kavuşan Max Kruse'nin gol krizi devam ediyor. Alman yıldız, 3 kez kaleyi yoklarken yine ağları sarsmayı başaramadı. Kruse, bu sezon Süper Lig'de henüz golü olmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken oyuncu. 26 kez şut deneyen Kruse henüz gol sevinci yaşayamadı. Deniz Türüç de 15'te sıfır ile 'karavana' konusunda Kruse ile yarışıyor.
- 2.12.2019
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