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29 Kasım 2019, Cuma
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Isla'ya ret!

Isla'ya ret!

, 'nin 'yı 3-2 mağlup ettiği maçın 72. dakikasında gören Mauricio Isla'ya verilen 2 maçlık cezaya yönetimin yaptığı itirazı kabul etmedi. Kurulu ayrıca Fenerbahçe'ye verilen 120 bin liralık para cezalarını da onadı.

, 'nin 'yı 3-2 mağlup ettiği maçın 72. dakikasında gören Mauricio Isla'ya verilen 2 maçlık cezaya yönetimin yaptığı itirazı kabul etmedi. Kurulu ayrıca Fenerbahçe'ye verilen 120 bin liralık para cezalarını da onadı.

  1. 29.11.2019
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