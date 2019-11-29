Isla'ya ret!

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçın 72. dakikasında kırmızı kart gören Mauricio Isla'ya verilen 2 maçlık cezaya yönetimin yaptığı itirazı kabul etmedi. Kurulu ayrıca Fenerbahçe'ye verilen 120 bin liralık para cezalarını da onadı.