Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından 1 puanla döndü. Sarı-lacivertliler birçok eksikle çıktığı mücadelede bir de penaltı atışından yararlanamadı. Fenerbahçe bu beraberlikle puanını 21'e yükseltirken Malatyaspor'un 19 puanı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

VE SON DÜDÜK! FENERBAHÇE 0-0 MALATYASPOR

90'+5 Sarı kart! Mustafa Akbaş az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

90'+4 Yeni Malatyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Thievy Bifouma, giren oyuncu Ahmed Ildiz.

90' +2 Yeni Malatyaspor takımının atağında Arturo Mina kafa vuruşu ile topu rakip kaleye doğru gönderiyor ancak top ağlarla buluşmuyor.

Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda 4 dakika uzatma oynanacak.

90'+ 1 Oyuncu değişikliği! Ersun Yanal oyuncu değişikliğine gidiyor. Yeni Malatya Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Tolgay Arslan, çıkan oyuncu Emre Belözoglu.

90' Sarı kart! Mete Kalkavan elini cebine attı ve sarı kartını Fenerbahçe takımının oyuncusu Garry Rodrigues için kullandı.

87' Fenerbahçe oyuncusu Luiz Gustavo şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.



85' Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe takımında giren oyuncu Jailson, çıkan oyuncu Tolga Ciğerci.

82' Oyuncu değişikliği! Yeni Malatya Stadyumu stadında oynanan maçta Yeni Malatyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Moryke Fofana, sahayı terk eden oyuncu Töre,Gökhan.

81' Ozan Tufan isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Malatya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

79' Oyuncu değişikliği! Yeni Malatyaspor için oyuncu değişikliği. Guilherme çıkan oyuncu, Mitchell Donald giren oyuncu.

78' Fenerbahçe takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Victor Moses.

77' Yeni Malatyaspor takımının Guilherme ile kaleye çektiği şut, Fenerbahçe savunmasından dönüyor.

72' Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Issam Chebake ancak isabet yok.



71' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği



Alper Potuk çıktı, yerine giren oyuncu Garry Rodrigues.



68' Guilherme'nin serbest vuruşu dışarı çıktı.



66' Dirar sarı kart gördü



66' Fenerbahçe'de Zanka'nın hatasında Yeni Malatyaspor atağı şekillendi. Ceza sahası üzerinde Nabil Dirar faul yaptı ve pozisyonun büyümesini engelledi.

59' FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sarı-laciverlilerin geliştirdiği atakta Malatyaspor savunması son anda gole engel oldu. Pozisyonun devamında Hasan Ali'nin şutunu Farnolle kurtardı.



İLK YARI SONUCU



YENİ MALATYASPOR 0-0 FENERBAHÇE



45+9 PENALTI KAÇTI! Emre Belözoğu, sol köşeye yerden bir vuruş yaptı. Kaleci Farnolle penaltı atışını kurtardı.



PENALTI! 45+7' Fenerbahçe'nin sol taraftan geliştirdiği atakta Moses yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, VAR incelemesinden sonra penaltı noktasını gösterdi.



45+8 Mina sarı kart



45+5' Yeni Malatyaspor'un kullandığı serbest vuruşta Mina çok iyi yükseldi, kafa vuruşu Altay'da kaldı.







İlk yarının sonuna 5' dakika ilave süre verildi.



45' Alper Potuk sarı kart



44' ALTAY'DAN JAHOVIC'E İZİN YOK! Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topta Jahovic, Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcu aşırtma bir vuruş denedi ancak genç kaleci pozisyonu iyi süzdü ve güzel bir kurtarış yaptı.



43' Chabeake ve Hasan Ali Kaldırm sarı kartla cezalandırıldı.



40' GOL İPTAL! Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ortada kalan topu Mina ağlara gönderdi ancak hakem Mete Kalkavan, Altay Bayındır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Mücadele faul atışı ile devam etti.

39' ALTAY İNANILMAZ ÇIKARDI! Malatyaspor'da Issam Chebake müthiş bir kafa vuruşu yaptı, Altay Bayındır aynı güzellikle topu kornere çeldi.



30' FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Fenerbahçe maçtaki en net fırsattan yararlanamadı. Alper Potuk'un pasında topla buluşan Victor Moses müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.







25' Yeni Malatyaspor'da Issam Chebake kafa vuruşunu yaptı Altay Bayındır rahat bir şekilde topa sahip oldu.



16' Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır bir sakatlık geçirdi, genç kaleci tedavisinin ardından yeniden oyunda.



13' Bu sefer Fenerbahçe tehlikeli geldi. Alper Potuk'un yerden vuruşunu kaleci Farnolle çıkardı.

11' ÇOK NET KAÇTI! Yeni Malatyaspor hücuma çok hızlı çıktı. Guilherme karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi.



5' Karşılaşmanın ilk şutu Yeni Malatyaspor takımından geldi. Guilherme'nin şutunda top Fenerbahçe savunmasında kaldı.



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



