Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan futbolculara mesaj!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmazken iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı. Maç sonu her iki takım cephesi karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal eksik oyuncuların sorulması ile ilgili soruya cevap verdi. İşte her iki takım cephesinin maç sonu açıklamaları...

24 Kasım 2019 Pazar 22:08 Güncelleme: 24.11.2019 22:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





