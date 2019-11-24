Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan futbolculara mesaj! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan futbolculara mesaj!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmazken iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı. Maç sonu her iki takım cephesi karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal eksik oyuncuların sorulması ile ilgili soruya cevap verdi. İşte her iki takım cephesinin maç sonu açıklamaları...
24 Kasım 2019 Pazar 22:08 Güncelleme: 24.11.2019 22:10
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan futbolculara mesaj!
Issam Chebake: Gidip gelen bir maç oldu. Fenerbahçe'yi zor duruma soktuk ama kazanamadık. En yakın zamanda 3 puan alarak üst taraftan kopmak istemiyoruz.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan futbolculara mesaj!
Adis Jahovic: Mücadeleye hızlı başladık, zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Yakaladığımız pozisyonlar var, Fenerbahçe de fırsatlar buldu.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan futbolculara mesaj!
Fenerbahçe karşısında 1 puan iyi ama kazanabilirdik, başaramadık.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan futbolculara mesaj!

Gol problemimiz yok, çünkü ligin en çok gol atan takımlardan biriyiz. Kesinlikle gol yollarında problem yaşadığımızı düşünmüyorum.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan futbolculara mesaj!
Fabien Farnolle: Ben biraz geç kaldım ama Victor Moses de bana doğru geliyordu. Futbolda bunlar var.
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