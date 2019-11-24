Fenerbahçe'de şok! Vedat Muriç geri dönüş tarihini açıkladı!
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalarak önemli 2 puan yitirdi. Sarı-lacivertli takımda golcü futbolcu Vedat Muriqi sakatlığı sebebi ile maçta forma giyemedi. Maç sonunda NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen Muriç'le telefonda konuştuğunu ve sakatlığı hakkında bilgi aldığını açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan ve Kosovalı futbolcunun yokluğunu fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç ile telefonla konuştuğunu açıklarken sakatlığı ile ilgili bilgi aldığını söyledi. Dilmen açıklamasında, ''Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde' dedim, 'sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi.
4 HAFTA DAHA YOK!
Rıdvan Dilmen Vedat Muriç ile geçen hafta konuştuğunu açıklarken, bu görüşmeye göre Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç 4 hafta daha sahalardan uzak kalacak.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de şok! Vedat Muriç geri dönüş tarihini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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