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24 Kasım 2019, Pazar
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'de şok! geri dönüş tarihini açıkladı!

Fenerbahçe'de şok! Vedat Muriç geri dönüş tarihini açıkladı!

'in 12. haftasında , ile 0-0 berabere kalarak önemli 2 puan yitirdi. Sarı-lacivertli takımda golcü futbolcu sakatlığı sebebi ile maçta forma giyemedi. Maç sonunda yorumcusu Muriç'le telefonda konuştuğunu ve sakatlığı hakkında bilgi aldığını açıkladı.

'de sakatlığı bulunan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan ve Kosovalı futbolcunun yokluğunu fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. yorumcusu , ile telefonla konuştuğunu açıklarken sakatlığı ile ilgili bilgi aldığını söyledi. Dilmen açıklamasında, ''Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde' dedim, 'sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi.

4 HAFTA DAHA YOK!
Rıdvan Dilmen Vedat Muriç ile geçen hafta konuştuğunu açıklarken, bu görüşmeye göre Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç 4 hafta daha sahalardan uzak kalacak.


  1. 24.11.2019
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